Die stellvertretende Deutschland-Chefin des englischen CFD-Brokers IG Europe widmet sich im Verbands-Vorstand Themen wie Regulatorik und Politik.

Der Vorstand des Contracts for Difference Verbands e.V. (CFD-Verband) wird größer. Seit Anfang Januar gehört Nazli Visne dem Gremium der Interessenvertretung der auf den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) spezialisieren Dienstleister in Deutschland an. Nazli Visne, die seit Anfang vergangenen Jahres stellvertretende Deutschland-Chefin des britischen CFD-Brokers IG Europe ist, erweitert damit den Vorstand um den Vorsitzenden Niklas Helmreich von flatex sowie Mario Furlan von der Société Générale.



„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe im Vorstand des Verbands, vor allem darauf, diesen im Bereich der Regulatorik und Politik zu unterstützen“, erklärt Nazli Visne. „Da CFDs in den vergangenen Jahren kontinuierlich an Beliebtheit unter deutschen Anlegern gewonnen haben, ist ein guter Austausch mit den Entscheidern in der Politik enorm wichtig, um gemeinsam ein Umfeld zu schaffen, in dem die unbestrittenen Vorteile von CFDs beim Einsatz für den Vermögensaufbau aufrecht erhalten werden.“

Nazli Visne, die über zwei Universitätsabschlüsse verfügt, hat bei IG Europe (vormals IG Markets Ltd.) verschiedene Stationen durchlaufen. Unter anderem war sie vor ihrem Aufstieg in die Geschäftsleitung vor zwei Jahren für das Marketing des Unternehmens für Deutschland, Österreich und Holland verantwortlich.



„Wir freuen uns sehr auf die neue Kollegin im Verbandsvorstand, bringt Nazli Visne doch eine langjährige Erfahrung speziell in diesem Bereich mit“, sagt CFD-Verbands-Vorstand Mario Furlan.



Dem CFD-Verband gehören Société Générale, die flatex Bank, IG Europe, die FXFlat Wertpapierhandelsbank, SBroker, ViTrade, Consorsbank, WH Selfinvest und GBE brokers sowie die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft und die Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands (VTAD) an. Er ist die starke zentrale Interessenvertretung der Unternehmen im CFD-Bereich. Eine zentrale Aufgabe des Verbands ist es neben der Bündelung der Stimmen der Emittenten sinnvolle Standards und Qualitätskriterien für die Branche festzulegen.



Der CFD-Verband ist Interessenvertretung der auf den CFD- und Devisenhandel in Deutschland spezialisierten Finanzdienstleister und Ansprechpartner für Anleger zu diesem Thema. Seine Mitgliedsunternehmen repräsentieren einen Großteil des deutschen Gesamtmarktes. Der Verband setzt sich für einen transparenten CFD-Handel sowie hohe Anlegerschutz- und Regulierungsstandards in Deutschland ein. Alle Mitglieder verfügen über eine BaFin-Lizenz oder werden von der BaFin reguliert.



