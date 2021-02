Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 03.02.2021

Kursziel: AUD1.15/EUR0.69

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Kleos Space S.A. (ISIN: AU0000015588) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von AUD 1,15 / EUR0.69.

Zusammenfassung:

Am 29. Januar gab Kleos ein Update über die Fortschritte seit dem Raketenstart der Scouting Mission (KSM1), ihrem ersten Cluster mit vier Satelliten. Die Satelliteninbetriebnahme, die mit der Positionierung des KSM1 in seiner endgültigen Betriebsumlaufbahn und Formation endet, ist im Gange. Das Unternehmen führt derzeit die dritte von fünf Phasen dieses hochkomplexen Prozesses durch. Wie es häufig bei Weltraumprogrammen der Fall ist, stieß das Unternehmen während der Inbetriebnahme auf einige technische Herausforderungen, die bewältigt werden mussten. Nach Angaben des Managements hatte die Ausführung der erforderlichen Maßnahmen Auswirkungen auf den ursprünglichen Zeitplan und zu einer Verzögerung von einigen Wochen geführt. Dies wird jedoch keinen Einfluss auf den erfolgreichen Abschluss der In-Orbit-Inbetriebnahme und die Nutzungsdauer der Satelliten haben. Sobald dieser Prozess, einschließlich der Inbetriebnahme der anderen Systeme, die an der Lieferung des geolokalisierten Datenprodukts beteiligt sind, abgeschlossen ist, wird das Unternehmen in der Lage sein, den ersten Kunden RF-Daten zu liefern. In Vorbereitung auf die bevorstehende Vermarktungsphase hat Kleos sein Managementteam um einen Chief Revenue Officer und einen neuen Chief Operating Officer verstärkt und seine Vorbestellungspipeline auf mehr als 160 potenzielle Kunden erweitert (zuvor:> 130). Kleos hat Vertriebsagenten in weiteren lateinamerikanischen Ländern wie Kolumbien, Peru, Ecuador und Panama ernannt. Durch die im Dezember abgeschlossene Kapitalerhöhung in Höhe von AUD 19 Mio. ist das Unternehmen gut finanziert, um zwei weitere Starts von Vier-Satelliten-Clustern vorzubereiten, die Polar Vigilance Mission (KSF1) und die Polar Patrol Mission (KSF2). Der Raketenstart von KSF1 wird planmäßig Mitte 2021 stattfinden. Das Management rechnet damit, im zweiten Quartal 2021 erste Umsätze zu erzeugen. Basierend auf den bereits erzielten Fortschritten bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von AUD 1,15 / EUR 0,69



