Global Care Capital meldet Übernahme von ASIC Power Corporation

VANCOUVER, British Columbia, 28. Januar 2021 -- Global Care Capital Inc. (CSE:HLTH, FRANKFURT: L6V1) (das „Unternehmen“ oder „Global Care“), ein international tätiges Investmentunternehmen, das Beteiligungen an aussichtsreichen privaten und börsennotierten Firmen in der frühen Entwicklungsphase anstrebt, freut sich, unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 21. Januar 2021 bekannt zu geben, dass gemäß einer Aktientauschvereinbarung, die am 19. Januar 2021 zwischen dem Unternehmen, ASIC und den Aktionären von ASIC unterzeichnet wurde (die „Vereinbarung“), nunmehr alle in Umlauf befindlichen (ausgegebenen und ausstehenden) Wertpapiere aus dem Aktienkapital von ASIC Power Corporation („ASIC“) übernommen wurden (die „Transaktion“). ASIC ist das erste Kryptowährungsunternehmen, das modernste ASIC-Chips mit Gebührenbeteiligungsverträgen kombiniert.

In Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion und gemäß den Bedingungen der Vereinbarung:

- hat Global Care insgesamt 100.000.000 Stammaktien von Global Care (die „Vergütungsaktien“) zu einem festgelegten Preis von 0,095 Dollar pro Vergütungsaktie auf die Aktionäre von ASIC übertragen;

- sind die Vergütungsaktien nach den geltenden Wertpapiergesetzen an keine gesetzliche Haltedauer gebunden.

Bei der Transaktion handelt es sich um eine Transaktion nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und es ist derzeit keine Änderung in der Zusammensetzung der Unternehmensführung oder des Board of Directors von Global Care geplant.

„Wir freuen uns über den Abschluss des Übernahmedeals mit Global Care, mit dem wir über einen CapEx-Light-Ansatz Umsatzströme aus digitalen Vermögenswerten über innovative Lizenzgebühren im Krypto-Mining-Sektor generieren“, meint Daniel Novak, Mitgründer und CEO von ASIC Power. „Die operative Tätigkeit innerhalb der Konstrukte eines börsennotierten Investment-Emittenten bietet uns eine effektive Möglichkeit des Kapitaleinsatzes und der Kapitalaufbringung, die uns dabei hilft, unsere Vision zu verwirklichen.“