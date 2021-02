FRANKFURT (dpa-AFX) - An den internationalen Aktienmärkten geht die Rekordrally zu Wochenbeginn in eine neue Runde. Nachdem Ende letzter Woche bereits an der tonangebenden Wall Street der marktbreite Index S&P 500 und die Technologiebörse Nasdaq Bestmarken erreicht hatten, erklommen hierzulande am Montag mit dem Leitindex Dax sowie den Nebenwerte-Indizes MDax und SDax gleich drei Börsenbarometer Rekorde. Beim Dax und beim MDax ließ der Schwung derweil im Handelsverlauf etwas nach; beide Indizes notierten zuletzt jeweils 0,5 Prozent in Plus.

In Tokio überwand der japanische Nikkei-225-Index erstmals seit dem Jahr 1990 die Marke von 29 000 Punkten. Mit Blick auf den europäischen Aktienmarkt dagegen sind Rekorde für den EuroStoxx 50 noch weit entfernt. Immerhin aber bewegt sich der Leitindex der Eurozone bereits wieder auf dem Niveau von Ende Februar 2020. Seinen coronabedingten Kurseinbruch hat er damit fast wieder ausgebügelt.