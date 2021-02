Moody’s Analytics kann sich in vier Kategorien auf dem 1. Platz positionieren und schließt insgesamt als Nummer Zwei des CeFPro Fintech Leaders Report ab

Moody’s Analytics erzielt Top-Platzierung in vier Kategorien des neuen Center for Financial Professionals (CeFPro) Fintech Leaders 2021 Report:

» Platz 1: Bilanz-Management

» Platz 1: Kreditrisiko

» Platz 1: Modellrisiko

» Platz 1: Stress-Testing

Infolge dieser Erfolge konnten wir uns im Rahmen der „Top 50 Overall Ecosystem Rankings“ auf dem 2. Platz positionieren - eine deutliche Verbesserung im Vergleich mit der Nummer Fünf im vergangenen Jahr.

„Beim Angehen der Unsicherheit handelt es sich um eine elementare Herausforderung für alle unsere Kunden, ungeachtet der von uns unterstützten spezifischen Teilbereiche ihres Geschäfts. Dies war vor der Pandemie der Fall und gilt nun sogar umso mehr”, so Jacob Grotta, Head of Banking Solutions bei Moody’s Analytics. „Es erfüllt uns mit Stolz, dass sich unsere Kunden für Moody’s Analytics entschieden, um Risikoquellen identifizieren und verstehen zu können, sodass sie ihre bestmöglichen Geschäftsentscheidungen treffen können. Wir sind ebenfalls hocherfreut über die Gesamtplatzierung als Nummer Zwei gemäß dem diesjährigen Fintech Leaders Report, welche die Bedeutung der vernetzten Lösungen von Moody’s Analytics bestätigt.”

„Dies ist ein außergewöhnliches Ergebnis von Moody’s Analytics”, so Andreas Simou, Managing Director von CeFPro. „Der CeFPro Fintech Leaders Report basiert auf Antworten der Endbenutzer in der Branche, die ihrerseits die unterschiedlichen Angebote von Moody’s Analytics in einer Vielzahl von Kategorien widerspiegeln.”

Das Forschungs- und Analyse-Team von CeFPro untersuchte die Bereiche Finanzwesen, Technologie, Geschäftsbetrieb, Risiko, gesetzliche Vorschriften und Compliance-Fachleute, um über die Platzierungen in den Kategorien zu entscheiden. Die Stimmabgabe und weitere Interviews durch das Fintech Leaders Advisory Board von CeFPro mit einer abschließenden Überprüfung durch den Managing Director von CeFPro fanden anschließend statt. Die Gesamtplatzierungen basierten auf den abgegebenen Stimmen in den einzelnen Kategorien.

Erfahren Sie mehr über das Center for Financial Professionals.

Diese Auszeichnungen vermehren die Branchenanerkennungen für Moody’s Analytics, das im Jahr 2020 insgesamt mehr als 70 Awards erzielen konnte.

