Aktuell treten die Märkte auf der Stelle. Der Impfstoff-Euphorie geht so langsam die Puste aus, auch die Branchenrotation verliert an Momentum. Eine ideale Zeit, um kurz innezuhalten und zu überprüfen, wo die eigenen Depot-Kandidaten stehen. Genau diesen Check bieten wir Ihnen jetzt an. Apple, Nordex, Plug Power oder ein ganz anderes Unternehmen? Schicken Sie uns Ihren Favoriten.

Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





Wie viel Luft haben die explodierten Wasserstoff-Überflieger noch? Was macht Amazon nach dem Stabwechsel an der Unternehmens-Spitze? Und was ist noch von einer RWE zu erwarten? Diese Fragen können Sie uns jetzt stellen. Aufgrund der aktuell angenehm ruhigen Marktlage haben wir uns entschlossen, Ihnen in den kommenden Wochen ein kleines Special anzubieten. Exklusiv für unsere Leser: die Wunsch-Analyse Sie schicken uns Ihren Aktien-Favoriten. Wir wählen die am häufigsten gewünschten und spannendsten Titel aus und stellen diese anschließend auf den Börsenkompass-Prüfstand. Zu den ausgewählten Papieren veröffentlichen wir eine kurze, aber fundierte Analyse: fundamental und charttechnisch. So können wir Ihnen und den anderen Lesern des Börsenkompass eine Einschätzung mit auf den Weg geben, was wir mit Ihrem Wunsch-Kandidaten machen würden: Kaufen, halten oder verkaufen.So erreicht uns Ihre Wunsch-Aktie