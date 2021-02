Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Stahlwerte gesucht - Jefferies: Gute Markttrends Die Aktien aus der Stahlbranche haben sich am Mittwoch in einem schwachen Gesamtmarkt gut geschlagen. Im SDax der kleineren Börsentitel stiegen Salzgitter um 2,5 Prozent auf den höchsten Stand seit Juli 2019. Klöckner & Co rückten um 2,3 Prozent …