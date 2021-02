Trotz COVID19 kann First Majestic den Gewinn 2020 deutlich steigern.

Silberproduzent First Majestic Silver (NYSE AG / WKN A0LHKJ) hat im Gesamtjahr 2020 einen Nettogewinn von 23,1 Mio. Dollar erzielt. Das bedeutet einen Anstieg von 157% im Vergleich zu 2019.

Den Jahresumsatz gab das Unternehmen mit 363,9 Mio. Dollar an, was vor allem auf die gestiegenen Metallpreise in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres zurückzuführen war. Damit wurde der Umsatzrückgang des zweiten Quartals, der aus den Minenschließungen wegen COVID19 resultierte, größtenteils ausgeglichen.