Tikehau Capital Disclosure of Shares Repurchases From 12 February to 18 February 2021 Nachrichtenquelle: Business Wire (engl.) | 19.02.2021, 16:01 | 36 | 0 | 0 19.02.2021, 16:01 | Regulatory News: In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information Disclosure of shares repurchases from 12 February to 18 February 2021 Name of the issuer Issuer Identity Code (LEI) Trading Day ISIN Aggregated volume

per day (number of

shares) Weighted

average price

per day Market (MIC

Code) TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/12/2021 FR0013230612 4939 24.2522 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/12/2021 FR0013230612 354 24.2000 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/12/2021 FR0013230612 248 24.3000 TQEX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/15/2021 FR0013230612 3,507 24.1809 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/15/2021 FR0013230612 350 24.0671 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/15/2021 FR0013230612 Seite 2 ► Seite 1 von 3



