Advanced Blockchain AG hat eine Investition in Arweave getätigt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISINDE000A0M93V6) hat in Arweave, eine Lösung zur permanenten Datenspeicherung, investiert.Das Arweave-Netzwerk ( https://www.arweave.org/ ) ermöglicht eine nachhaltige permanenteDatenspeicherung, die durch seine innovative technische Infrastruktur erreicht wird. Arweavebietet eine dauerhafte Speicherung von Bildern, Webseiten und allen anderen Funktionen desInternets und schafft damit das so genannte "Permaweb". Dazu werden Teilnehmer mit freiemSpeicherplatz mit Teilnehmern verbunden, die permanenten Datenspeicher benötigen. Dieserfolgt auf eine hochsichere und vollständig dezentrale Art, wodurch diejenigen finanziellbelohnt werden, die Speicherplatz ohne den Einsatz eines Mittelsmanns bereitstellen. Die Datenwerden dann dauerhaft dezentral auf vielen Geräten gespeichert, sodass sie nicht durchnatürliche Kräfte oder böswillige Absichten beschädigt werden können.Ähnlich wie bei einer Blockchain ist die Kerntechnologie von Arweave die Innovation desProtokolls für das "Blockweave". Das Blockweave ist ein Set von datenhaltigen und verknüpftenBlöcken wie bei einer Blockchain, mit einer zusätzlichen Funktionalität: Die Infrastruktur stelltsicher, dass die dezentralen Betreiber, die Miner, einen "Proof of Access" (PoA) für alte Datenliefern, um neue Blöcke zum Weave hinzufügen zu können. Einzigartig am Blockweave ist auchder Anreiz, wertvolle Daten (die dauerhaft im Netzwerk gespeicherten Informationen) zuspeichern, um anschließend mit Token belohnt zu werden. Während also bei der herkömmlichenBlockchain Kosten für die Datenspeicherung anfallen, bietet Blockweave einen Ertrag dafür.Das Endergebnis ist eine permanente Datenlösung, die auf einer nachhaltigen und transparentenWirtschaftlichkeit beruht. Nutzer, die Speicherplatz suchen, zahlen im Vorfeld einen einmaligenBetrag, auf den Zinsen (in Form von Speicherkaufkraft) anfallen. Dieses Prinzip wird alsBelohnung für das Anbieten von Speicherplatz an die Anbieter weitergegeben. Mit diesem