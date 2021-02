FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rückschlag bis knapp über 13 800 Punkte dürfte der Dax am Dienstag die runde Marke von 14 000 Punkten wieder ins Visier nehmen. Das "nervöse Hin und Her" setze sich fort, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners das Auf und Ab am Aktienmarkt, seit das deutsche Börsenbarometer vor zwei Wochen bei 14 169 Punkten ein Rekordhoch erreicht und dann keine klare Richtung mehr eingeschlagen hat. "Die Bullen schauen auf die Post-Covid-19 Zukunft, und die Bären sehen die Risiken wie die anhaltenden Lockdowns und die steigenden Zinsen."

Knapp eine Dreiviertelstunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 13 976 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Dienstag ebenfalls mit moderaten Gewinnen erwartet.