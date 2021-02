Yokogawa und ICQ Consultants vereinbaren Kooperation für biopharmazeutisches Geschäft

Die Yokogawa Electric Corporation (TOKYO:6841) (Yokogawa) und Integrated Commissioning and Qualification Consultants, Corp. (ICQ Consultants) aus Southborough haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, nach der ICQ Consultants Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen für die Installation, Instandhaltung, Qualifizierung und den Support der Bioreaktorsysteme von Yokogawa und zugehörige Produkte in den USA erbringen wird.

Yokogawa's Advanced Control Bioreactor System BR1000 (Photo: Business Wire)

Infolge der COVID-Pandemie wächst der weltweite biopharmazeutische Markt in beispiellosem Tempo, wobei erhebliche Investitionen in Diagnostik, Impfstoffentwicklung und medizinische Geräte für die Testung und Behandlung des Coronavirus getätigt wurden. Diese Investitionen haben die Nachfrage nach Infrastruktur für die Entwicklung und Herstellung von monoklonalen Antikörpermedikamenten und Produkten, die Bioreaktortechnologien für Säugetierzellen erfordern, vorangetrieben.

Seit 2007 spielt ICQ Consultants eine wichtige Rolle bei der Inbetriebnahme und Qualifizierung von Produktionsanlagen in den biowissenschaftlichen Zentren in den USA, einschließlich einiger der weltweit größten Biofabrikationsanlagen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Yokogawa das Engineering- und Labor-Know-how von ICQ Consultants im biopharmazeutischen Segment nutzen, um seine neuen Bioprozesstechnologien in den USA zu etablieren. Das erste Produkt des Portfolios, das Advanced Control Bioreactor System BR1000, wurde am 8. Januar auf den Markt gebracht und bietet maßgebliche Performance-Vorteile gegenüber bestehenden Methoden für die Biologikaentwicklung.

Die Automatisierung von manuellen Prozessen ist ein schnell voranschreitender Trend in der biopharmazeutischen Industrie. Für eine vollständige Automatisierung des Fed-Batch-Säugetier-Zellkulturprozesses ist die Steuerung der Glukose – einer wichtigen Nährstoffquelle – entscheidend. Durch Inline-Sensorik und modellprädiktive Steuerungssoftware sowie automatisierte Fütterung kann eine stabile Konzentration von Glukose in Bioreaktoren erreicht werden. Das BR1000 automatisiert die Säugetierzellkultur auf Laborniveau mit hoch präziser Echtzeitüberwachung und fortschrittlicher Prozesssteuerung.