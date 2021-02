WARBURG RESEARCH belässt Freenet Namensaktien auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das vierte Quartal des Mobilfunkunternehmens habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick sei ebenfalls schwächer als erwartet./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben