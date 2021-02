In unserer letzten Kommentierung zu Weizen thematisierten wir das bis dahin dominierende Konsolidierungsszenario.

In unserer letzten Kommentierung zu Weizen thematisierten wir das bis dahin dominierende Konsolidierungsszenario. Mittlerweile sind ein paar Handelstage ins Land gegangen und Weizen zeigt vielversprechende Ansätze, diese Konsolidierung beenden zu wollen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 15.02. hieß es unter anderem „[…] Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Das Widerstandscluster 6,9 / 7,0 US-Dollar thront noch immer über der Preisentwicklung bei Weizen. Der „bange“ Blick richtet sich derzeit allerdings auf die hart umkämpfte Zone um 6,4 US-Dollar. Noch entwickelte sich keine gravierende Abwärtsdynamik in Richtung der „heißen“ Zone 6,0 / 5,85 US-Dollar. Um das Momentum und das bullische Szenario aufrecht zu erhalten, wäre es wichtig, dass Weizen den Bereich 6,0 / 5,85 US-Dollar weiterhin erfolgreich verteidigen kann. Kurzum: Aus charttechnischer Sicht gilt: Weizen muss über die 7,0 US-Dollar, um ein frisches Kaufsignal zu genieren und die Aufwärtsbewegung zu aktivieren und sollte nicht unter die 5,85 US-Dollar rutschen, um nicht auf der Unterseite in Bedrängnis zu geraten. […]“



Weizen verstand es bislang, die Konsolidierung vergleichsweise eng zu begrenzen. Der zuletzt thematisierte Bereich von 6,0 / 5,85 US-Dollar blieb unberührt. Damit hielt sich Weizen alle Chancen auf der Oberseite offen. Zuletzt orientierte sich der Preis dann auch wieder nach oben und übt zunehmend Druck auf die Zone 6,9 / 7,0 US-Dollar aus. Bei einem erfolgreichen Ausbruch würde Weizen auf ein neues Mehrjahreshoch vorstoßen. Die Bewegung könnte sich in diesem Fall bis in den Bereich von 7,4 / 7,7 US-Dollar ausdehnen. Wie aussagekräftig bzw. limitierend diese „alten“ Widerstände jedoch noch sind, bleibt offen und abzuwarten.

Kurzum. Die fundamentalen Rahmenbedingungen zeichnen weiterhin ein bullisches Bild. Sollte es Weizen nun tatsächlich gelingen, über die 7,0 US-Dollar vorzustoßen, käme dieses einem kleinen Befreiungsschlag gleich. Weiterhin gilt: Unter die 6,0 / 5,85 US-Dollar sollte es tunlichst nicht mehr gehen.