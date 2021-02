HOUSTON, 26. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Der Musikmogul Mathew Knowles, der auch als Autor, Professor und Aktivist tätig ist, hat seine erste Podcast-Show auf iHeartRadio moderiert. Mathew Knowles IMPACT ist ein wöchentlich stattfindendes, einstündiges Format, in dem Dr. Knowles, seine prominenten Gäste und sowie Anrufer ihre Ansichten zu Themen wie Rassismus, Gesundheit und Wellness, Unternehmertum und Musikgeschäft austauschen. „Diese vier Themen stehen für den amerikanischen Zeitgeist von heute", so Dr. Knowles. „Ihnen allen liegen Geld und Macht zugrunde. Unser Ziel ist es, Wahrheit und Lüge voneinander zu trennen und ganz ohne Sensationsmache über die Fakten zu diskutieren." Die Sendung Mathew Knowles IMPACT feierte am Montag, 22. Februar 2021 auf iHeartRadio mit dem Ehrengast Al Sharpton ihr Debüt. Am Montag, den 1. März, wird Reverend Jesse Lee Peterson, ein afroamerikanischer rechtskonservativer Republikaner, zu Gast sein.

„Das Ziel dieser Radiosendung ist es, Brücken zu bauen und Mauern einzureißen", so Dr. Knowles aus seinem Büro in Houston. Die Zielgruppe für Mathew Knowles IMPACT sind Menschen zwischen 35 und 60, gebildet und eher weiblich. Zu Gast sind Persönlichkeiten aus verschiedenen Gemeinschaften und mit unterschiedlichen Ansichten. Für zukünftige Folgen haben bereits Gäste wie Quest Love (Bandleader der Roots aus der The Tonight Show) und Stormy Simon (ehemaliger Präsident von Overstock.com) zugesagt.