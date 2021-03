Kann die KION-Aktie in den nächsten Wochen wieder ihr Allzeithoch bei 81,95 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die KION-Aktie (ISIN: DE000KGX8881) legte als erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen stark zu. Laut Analyse von www.godmode-trader.de startete die KION-Aktie nach dem Tief vom März 2020 bei 33,20 zu einer Rally die den Aktienkurs bis zum Oktober zu einem Hoch bei 80,84 Euro und somit knapp an das Allzeithoch bei 81,95 Euro aus dem Oktober 2017. Allerdings erwies sich das alte Hoch als zu hohe Hürde und die Aktie durchbrach im Februar 2021 sogar ihren Abwärtstrend bei 75,97 Euro. Gelingt der Aktie nach den Zahlen ein Anstieg über den Abwärtstrend bei 75,97 Euro, dann könnte die Aktie wieder an das alte Hoch bei 81,95 Euro und danach auf bis zu 95 Euro zulegen. Bei einem neuerlichen Rücksetzer am Abwärtstrend besteht Rückschlagspotenzial auf 63,26 Euro.

Wer beim aktuellen KION-Aktienkurs von 77,52 Euro mit einer Fortsetzung der Rally bis zum alten Hoch bei 81,95 Euro ausgeht, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.