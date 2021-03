The Estée Lauder Companies kündigen Gründung des neuen Kompetenzzentrums für Gleichstellung und Engagement an Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 04.03.2021, 20:01 | 104 | 0 | 0 04.03.2021, 20:01 | The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) gaben heute die Gründung des neuen Kompetenzzentrums für Gleichstellung und Engagement (Equity and Engagement Center of Excellence) bekannt. Die Schaffung dieser neuen Einheit unterstreicht die zentralen Werte und das Engagement von The Estée Lauder Companies (ELC) für eine bessere Gleichstellung und Repräsentation in jedem Unternehmensbereich und schließt sowohl die Mitarbeiter als auch die Verbraucher ein. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210304005940/de/ Nicole Monson Appointed to Lead COE as Senior Vice President, Equity and Engagement (Photo: Business Wire) Das Kompetenzzentrum für Gleichstellung und Engagement wird der Leitung von Nicole Monson unterstehen, die zum Senior Vice President für Equity and Engagement ernannt wurde. Nicole Monson wird direkt an Michael O'Hare, den Executive Vice President für den Bereich Global Human Resources, berichten. Die Ereignisse des Jahres 2020 und die ethnische Gleichstellungsbewegung haben die Verantwortung in den Vordergrund gerückt, die jedes einzelne Unternehmen durch Maßnahmen zu übernehmen hat, um die paritätische Mitbestimmung, das Eintreten für die Gleichberechtigung und die Inklusion im Unternehmen zu fördern. ELC verpflichtet sich, stets zielgerichtet, strategisch und rasch zu handeln. Diese Verpflichtung zu nachhaltigen Veränderungen gilt in allen Bereichen – von der Überprüfung und Weiterentwicklung der Art und Weise, wie das Unternehmen weltweit mit seinen Mitarbeitern umgeht, bis hin zur Förderung einer stärkeren Zusammenarbeit über seine Marken, Regionen und Funktionen hinweg. ELC baut bei der Gründung des Equity and Engagement COE auf das bereits vorhandene Engagement für ethnische Gleichstellung, auf Maßnahmen zur Lohngerechtigkeit und auf weiteren laufenden Aktivitäten auf. Damit signalisiert das Unternehmen, dass es auf ein gezieltes, ganzheitliches Konzept setzt, um nachhaltige Fortschritte zu erzielen und die vielfältigen Talente im Unternehmen durch intensive Unterstützungs-, Karriereförderungs- und Entwicklungsprogramme sowie durch angemessene Einstellungspraktiken und vieles mehr zu fördern. Seite 2 ► Seite 1 von 4



