Carl Zeiss Meditec – Die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens steht kurz davor den EMA-50 zurückzuerobern!

Pullback Trading-Strategie

Symbol: AFX ISIN: DE0005313704





Rückblick: Die Carl Zeiss Meditec AG ist einer der weltweit führenden Medizintechnik-Anbieter. Carl Zeiss bietet Lösungen im Bereich Medical and Research Solutions, Industrial Solutions, Eye Care und Lifestyle Products an und trägt mit Innovationen in der Augenheilkunde und Mikrochirurgie zum medizinischen Fortschritt bei. Nach der Seitwärtsphase ging die Aktie in eine starke Anzugsbewegung über. Diese wurde korrigiert und drückte den Kurs unter den EMA-50.