Die Korrektur im Cannabis-Sektor läuft. Nach der fulminanten Zwischenrally vom Februar scheint noch immer ein gewisser Korrekturbedarf zu bestehen; auch wenn man gleichzeitig konstatieren muss, dass sich die Lage erst einmal beruhigt hat. Bei dem einen oder anderen Cannabis-Wert lassen sich zudem bereits erste hoffnungsvolle Ansätze erkennen, aus dem Korrekturszenario ausbrechen zu wollen… Ob sich diese in den nächsten Handelstagen weiter manifestieren können, bleibt allerdings abzuwarten.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Aphria hieß es am 19.02. an dieser Stelle unter anderem „[…] In der Folgezeit jagte die Aktie noch über die Marke von 40 CAD, ehe knackige Gewinnmitnahmen einsetzten und Aphria zur (vorübergehenden) Umkehr zwangen. Mittlerweile ist ein Großteil der vorherigen Fahnenstange abgebaut. Kurzzeitig wurde es auch prekär, als die Aktie erneut unter die Marke von 20 CAD abtauchen musste. Die zuvor zurückeroberten Kursbereiche um 25 CAD (markantes Hoch aus dem Jahr 2018) und um 22 CAD (Hoch aus dem Jahr 2019) standen damit zur Disposition. Immerhin gelang es Aphria, eine Gegenbewegung zu initiieren und die 25 CAD zurückzuerobern. Dieser Erholungsversuch bekam im gestrigen Donnerstagshandel (18.02.) jedoch einen Dämpfer verpasst. Die Aktie befindet sich damit in einer wichtigen Phase. Die zentrale Frage lautet: Gelingt es ihr, eine zweite Korrekturwelle abzuwehren? Aus charttechnischer Sicht muss es für die Aktie oberste Priorität haben, sich oberhalb von 25 CAD zu stabilisieren. Ein Rücksetzer unter das letzte Verlaufstief bei 18,6 CAD würde unweigerlich die nächsten Unterstützungen bei 17,5 CAD, 15,0 CAD und 14,3 CAD in den Fokus rücken lassen…“