Die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten Aurora Cannabis profitierte zuletzt von der guten Stimmung im Sektor.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 23.02. zu Aurora Cannabis hieß es unter anderem „[…] Aurora Cannabis korrigiert noch immer ihre fulminante Fahnenstange. Ein Rücksetzer unter die 15 / 16 CAD würde die Korrektur unter technischen Gesichtspunkten weiter befeuern. Die Blicke richten sich in der aktuellen Phase auf die Unterseite. Neben den 14,4 CAD befindet sich bei 12,8 CAD (markantes Tief aus dem Januar) eine weitere wichtige Unterstützung. Sollte es darunter gehen, muss die Lage insgesamt neu bewertet werden.“

In der Folgezeit wurde es noch einmal spannend. Aurora Cannabis verpasste es, die Korrektur im Bereich von 15/16 CAD zum Stehen zu bringen. Der Bruch der wichtigen Unterstützungszone rückte unweigerlich die nächsten wichtigen Unterstützungen bei 14,4 CAD und 12,8 CAD in den Fokus. Doch auch diese Supportbereiche konnten der Vehemenz des Rücklaufs nicht viel entgegensetzen. Und so kam es, wie es kommen musste: Aurora Cannabis tauchte schließlich in Richtung des markanten Tiefs aus dem Dezember 2020 ab, das damals bei 10,5 CAD ausgebildet wurde. Knapp unterhalb von 11,0 CAD bekam die Aktie allerdings festen Boden unter die Füße.

Die Erholung bei Aurora Cannabis bekam durch die eingangs thematisierte Meldung vom Einstieg einer BAT-Tochter bei Mitbewerber OrganiGram etwas Rückenwind. Doch noch verläuft sie nicht zwingend. Aurora Cannabis muss nun nachsetzen und über das massive Widerstandscluster setzen, das sich aktuell vor der Aktie auftürmt. Insofern wäre ein Ausbruch über die 16 CAD in der aktuellen Konstellation eminent wichtig. Dagegen darf es nicht unter die 10,5 CAD gehen. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.

