Mit den Zahlen für 2020 konnte die MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003) noch positiv überraschen: Am 02.03.2021 wurden klar mit 327,7 Mio EUR Umsatz und einem EBIT von 27,4 Mio EUR die Erwartungen übertroffen.

Und diese heute bestätigten Zahlen waren also nicht wirklich neu oder überraschend, sodass sich der Markt heute auf die Prognose für 2021 zu fokussieren scheint. Womit nicht unbedingt der derzeitige Kurseinbruch von über 10 % auf 75,44 EUR im XETRA-Handel erklärbar scheint. Klar – der für 2021 geplante Umsatz soll innerhalb einer Range von 150 Mio EUR bis 200 Mio EUR liegen. Und somit deutlich unter den in 2020 erreichten Umsätzen.Muss nicht unbedingt gefallen.

Aber weiter heisst es in der Prognose:

„Diese Umsatzprognose schließt die kürzlich bekanntgegebenen 16 Mio EUR Meilensteinzahlungen von GSK mit ein, aber andere potenzielle signifikante Meileinsteine von Entwicklungspartnern und/oder lizensierten Partnerschaften sind nicht mit eingschlossen. Die Spanne erfasst auch das Potenzial für Schwankungen aus dem ersten vollen Jahr der Markteinführung von Monjuvi und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die im ersten Halbjahr 2021 voraussichtlich größer sein werden.“

Lässt so eigentlich noch viel Spiel nach oben – insbesondere wird klargemacht, dass man sehr vorsichtig schätze – für die Anleger offensichtlich zu vorsichtig. Und auch die Aufwandsprognose überrascht eigentlich kaum. Auch wenn sie ohne Umsatz oberhalb des Prognosekorridors oder wesentliche Milestones zu einem Verlust in 2021 führen würde: „Die betrieblichen Aufwendungen, einschließlich des Anteils von Incyte an den Aufwendungen für Vertrieb von Monjuvi, werden zwischen 355 Mio EUR und 385 Mio. EUR geschätzt, wovon Aufwendungen für Forschung und Entwicklung einen erwarteten Anteil von 45-50 % ausmachen werden.“

Deshalb über 10 % Minus? Mit vollen Kassen geht Morphosys in 2021: 1,2 Mrd EUR Liquidität.

Der Markt hat immer recht. Dennoch ein Blick auf die beeindruckenden Unternehmensergebnisse in 2020: Der Konzernumsatz für 2020 stieg auf 327,7 Mio EUR (2019: 71,8 Mio). Hierbei verteilten sich die Umsatzerlöse auf 255,8 Mio durch die Kollaborations- und Lizenzvereinbarung mit Incyte, Tantiemen für Tremfya in Höhe von 42,5 Mio EUR, aus Produktverkäufen von Monjuvi in Höhe von 18,5 Mio EUR.