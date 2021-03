Der Ausbruch aus der Seitwärtsrange war für den DAX zunächst ein Startsignal für neue Rekordhochs. Allerdings ist die Euphorie ....

Der Ausbruch aus der Seitwärtsrange war für den DAX zunächst ein Startsignal für neue Rekordhochs. Allerdings ist die Euphorie über diese neuen Rekorde recht schnell einer gewissen Ernüchterung gewichen. Auch wenn es nicht zu wesentlichen Gewinnmitnahmen gekommen ist, so tritt der Index derzeit doch auf der Stelle. Üblich nach einem solchen Ausbruch wäre ein Pull-Back (Korrektur) an die Ausbruchslinie. Ein solches Pull-Back ist bislang ausgeblieben. Auffällig sind die rückläufigen Umsätze die anzeigen, dass die Marktteilnehmer noch nicht das uneingeschränkte Vertrauen in die neue Aufwärtsbewegung haben. Von den Indikatoren gehen nur sehr schwache Signale aus. Der MACD-Indikator verläuft flach an der Null-Linie und der Stochastik-Indikator steht vor einem Verkaufssignal. Letzteres könnte aber, wie schon Anfang November letzten Jahres, verpuffen. Somit steht zwar weiterhin eine Korrekturbewegung im Raum, andererseits könnte es auch bis Ende März mit einer Seitwärtsentwicklung weitergehen.

Quelle: FactSet Digital Solutions GmbH

