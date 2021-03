LIXIL EMENA feiert den Launch der digitalen Erlebnisplattform "GROHE X" seiner Marke GROHE (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Düsseldorf (ots) -- Erfolgreicher Start: Über 12.000 Besucher erkundeten am ersten Tag dieGROHE-Markenplattform und rund 4.000 Zuschauer nahmen an den drei Live-Eventsteil- Eindrucksvolles Nachhaltigkeitsengagement: Als eine der ersten Sanitärmarkenpräsentierte GROHE während der Premieren-Keynote seine ersten Cradle to CradleCertified ®-Produkte- Kunden in den Mittelpunkt stellen: GROHE geht mit relevantenProduktinnovationen und maßgeschneiderten Dienstleistungen verstärkt auf dieBedürfnisse von Konsumenten ein"Entdecken Sie die Zukunft schon heute": Unter diesem Motto hat LIXIL EMENAgestern erfolgreich die digitale Erlebnisplattform GROHE X seiner Marke GROHEgelauncht. Die umfassende Markenplattform bietet informative und inspirierendeMultimedia-Inhalte für GROHEs professionelle Geschäftspartner und Verbraucher.Abgestimmt auf die Bedürfnisse und Interessen der jeweiligen Zielgruppe wird einmaßgeschneidertes Programm geboten, das neben "How-To"-Videos undHintergrundartikeln auch digitale 360°-Räume umfasst, in denen Besucher in dieneuen Produkthighlights eintauchen können. Hinzu kommen spannende Videoformatewie "A Glass of Water with...", in dem verschiedene GROHE-Experten Einblickehinter die Kulissen der Weltmarke geben, oder "Wow of the Week", in dem jedeWoche ein besonders inspirierendes Projekt oder Thema vorgestellt wird. Währenddie Besucher der digitalen Plattform die Welt von GROHE auf eigene Fausterkunden können, eröffnet GROHE X auch neue Wege der Interaktion:Geschäftspartner können über die Plattform Termine mit ihrem Vertriebskontaktvereinbaren und sich so direkt über die gerade vorgestellten Innovationenaustauschen."GROHE X ist ein Meilenstein in unserer Markengeschichte. Die Erlebnisplattformeröffnet noch nie dagewesene Möglichkeiten, GROHE zu erleben und unsere Produkteund die Themen, die uns bewegen, zu entdecken. Sie können sich mit GROHE Xverbinden, wo immer Sie sind und wann immer Sie wollen. GROHE X bringt uns alsonäher zusammen in einer Zeit, in der wir physisch auf Distanz bleiben müssen.Das positive Feedback, das ich von Kunden aus der ganzen Welt erhalten habe, hatmir erneut bestätigt, dass wir vor acht Monaten die richtige Entscheidunggetroffen haben. Die digitale Reise, die wir mit GROHE X angetreten haben, hatgerade erst begonnen. Die Plattform wird langfristig gedacht und sich in dennächsten Monaten ständig weiterentwickeln. Mein größter Dank gilt dem Team, dasall das aus dem Homeoffice heraus möglich gemacht hat. Ich bin sehr stolz auf