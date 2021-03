Seit der steilen Rallye zwischen März 2020 und August selben Jahres von 11,64 auf 29,86 US-Dollar hat sich eine äußerst volatile Konsolidierungsphase beim Silber-Future mit zwei markanten Spitzen auf der Oberseite gebildet. Die seit September laufende Aufwärtsbewegung gerät in den letzten Wochen jedoch immer mehr ins Stocken und liefert Hinweise auf weiteren Korrekturbedarf. Außerdem implizieren die beiden Kursspitzen aus 2020/2021 ein mögliches Doppelhoch auf der Oberseite, was für weitere Abschläge sprechen würde. Die seit Februar anhaltende Abwärtsbewegung ist unter technischen Gesichtspunkten jedoch noch nicht komplett, bislang ist nur eine einzige Korrekturwelle zu erkennen, mit den Abschlägen zu Beginn dieser Woche könnte jetzt eine zweite bevorstehen und ein harmonisches Konsolidierungsmuster hervorbringen.

Starker Dollar belastet

Sollte die vorausgegangene Erholungsbewegung der letzten zwei Wochen durch die dieswöchigen Abschläge ein Ende gefunden haben, könnte die angesprochene zweite Korrekturwelle Abwärtspotenzial zunächst in den Bereich von 25,00 US-Dollar bereithalten, darunter auf ein Niveau von 24,10 US-Dollar. Endgültiges Ziel könnte allerdings auch der 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 23,52 US-Dollar für den Silber-Future darstellen und würde sich für ein kurzfristiges Short-Investment anbieten. Hierzu könnte man durchaus ein Investment in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VQ5EYC wagen. Bullische Signale würden bei dem Edelmetall hingegen erst oberhalb von 26,67 US-Dollar ausgehen, in diesem Szenario wäre ein Anstieg an 27,92 US-Dollar vorstellbar. Aber erst darüber dürften wieder die Jahreshochs um 30,00 US-Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.