DGAP-News: Berliner Effektengesellschaft AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Berliner Effektengesellschaft AG stellt Jahresabschluss 2020 fest und schlägt erhöhte Dividende von 1,00 € je Aktie vor



24.03.2021 / 14:14

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, 24. März 2021





Berliner Effektengesellschaft AG stellt Jahresabschluss 2020 fest und schlägt erhöhte Dividende von 1,00 € je Aktie vor



Die Berliner Effektengesellschaft AG hat auf ihrer heutigen Aufsichtsratssitzung den testierten Einzelabschluss 2020 festgestellt. Der Jahresüberschuss nach Steuern stieg um 72,3 % auf gut 21,2 Mio.€. Zurückzuführen ist die Ergebnisverbesserung auf die Erträge aus Beteiligungen, die gegenüber Vorjahr um rund 160 % gestiegen sind und durch das sehr gute Geschäftsjahr der Konzerntochter Tradegate AG ermöglicht wurden. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung daher eine erhöhte Dividende von 1,00 € je Aktie vorschlagen.



Der Bilanzgewinn stieg von rund 23,4 Mio. € auf 36,6 Mio. €. Die Gesellschaft will auch künftig neben der Dividende, Teile der Liquidität zum Rückkauf eigener Anteile oder zur Aufstockung von Beteiligungen nutzen.



Der Konzernabschluss der Gesellschaft ist noch nicht testiert. Nach vorläufigen Zahlen ergibt sich im Konzern ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit in Höhe von 181,4 Mio. €, was gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg von 543 % entspricht. Der Konzernjahresüberschuss nach Steuern und Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken bei der Konzerngesellschaft Tradegate AG Wertpapierhandelsbank wird voraussichtlich um 514 % auf rund 105 Mio. € steigen.



Der Einzelabschluss der Gesellschaft wird im Laufe des Aprils zusammen mit dem Konzernabschluss auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht werden, sobald das Testat auch für den Konzernabschluss vorliegt.











Kontakt:

Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: 030 - 890 21-145

Telefax: 030 - 890 21-134

E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de