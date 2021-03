Tencent mit Rabatt – Prosus hat die Zukunft im Portfolio!

Wir befinden uns mitten in einer scharfen Korrektur bei Technologie-Werten, weil steigende Inflationszahlen zu steigenden Zinsen führen

Bei vielen Anlegern, vor allem jüngeren, die nichts anderes kennen als starke Kurs-Zuwächse bei Wachstums-Aktien, ruft diese Situation Unverständnis hervor. Als gängigstes Argument hört man immer wieder, die Unternehmen würden doch so aussichtsreich in ihrem Sektor sein und hätten ein geradezu einzigartiges und zukunftsgestaltendes Angebot zu bieten.

(Spätestens) an dieser Stelle ist nun eine der grundlegendsten Lektionen des Investierens zu lernen, der Unterschied zwischen Preis und Wert.

„Nicht der Preis, sondern der Wert einer Anlage ist maßgeblich.

Preis ist was du zahlst, Wert ist was du bekommst.“

(Warren Buffett)

Viele Anleger glauben, sie könnten Aktien zu jedem Preis kaufen. Weil sich immer jemand finden wird, der ihnen diese Aktien später zu einem noch höheren Kurs abkaufen wird. Und in den letzten 10 Jahren war das auch so (hör ich hier jemanden „Wie beim Bitcoin!“ rufen; Anm. Armin Brack). Denn die Notenbanken pumpten immer mehr billiges Geld ins System, das seinen Weg an die Aktien-Märkte fand. Das simple Gesetz von Angebot und Nachfrage trieb durch das immer höhere Angebot an Geld die Kurse in die Höhe. Und jede deutliche Kurskorrektur sorgte gleich wieder für neues, zusätzliches Interesse.

Dieses bewährte Konzept scheint momentan nicht mehr aufzugehen. Zinsen sind der Preis für Risiko. Bis vor kurzem waren die Zinsen an der Null-Linie und durch den steten Zustrom an billigem Geld schien es kein Risiko mehr zu geben. Die steigenden Zinsen treiben nun den Preis für Risiko-Anlagen in die Höhe. Und Wachstums-Unternehmen, die keine Gewinne erwirtschaften und noch auf lange Zeit auf Geldzuflüsse von außen angewiesen sind, sind Risiko-Anlagen. Je höher die Zinsen, desto niedriger die Bewertungs-Relationen, die Anleger für sich zu zahlen bereit sind.