NEW YORK/ZÜRICH/TOKIO/FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Zahlungsausfall beim US-Hedgefonds Archegos Capital droht mehrere Großbanken laut Insidern teuer zu stehen zu kommen. Die Credit Suisse warnte am Montag vor möglicherweise hohen Verlusten, nachdem ein bedeutender Hedgefonds mit Sitz in den USA in der vergangenen Woche Nachschussforderungen der schweizerischen Bank nicht nachgekommen sei. Die Credit Suisse und andere Institute zögen sich nun aus ihren Positionen zurück. Nach Informationen der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX ist auch die Deutsche Bank bei Archegos engagiert, aber nicht so stark wie andere Geldhäuser. Dennoch geriet ihre Aktie an der Börse mit in den Abwärtsstrudel.

So verlor das Deutsche-Bank-Papier am Vormittag rund fünf Prozent an Wert und war damit größter Verlierer im Dax . Die Credit-Suisse-Aktie sackte in Zürich sogar um rund 13 Prozent nach unten und damit ans Ende des schweizerischen Leitindex SMI .