Biomax Informatics entwickelt die Wissensmanagementlösung NeuroCONNECT für das Human Brain Project

Biomax Informatics verkündete heute die Entwicklung der neuen Wissensmanagement- und Datenbanklösung NeuroCONNECT für EBRAINS, die digitale Forschungsinfrastruktur, die durch das von der EU finanzierte Human Brain Project geschaffen wurde.

NeuroCONNECT ermöglicht die semantische Integration und die Verwaltung von multimodalen Gehirnkonnektivitätsinformationen und Gehirn-Atlassen in EBRAINS. Das neue System wird in der NeuroXM Brain Science Suite von Biomax konfiguriert. Konnektom-Daten werden mit Metadaten aus anatomischen Ontologien, Gehirn-Atlassen und demografischen Informationen ergänzt. Auf diese Weise wird NeuroCONNECT zu einem Wissenszentrum für alle Konnektom-Daten in der EBRAINS-Infrastruktur.