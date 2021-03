Kann die Varta-Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Die im TecDAX gelistete Varta-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55) bot Anlegern im Jahr 2021 bereits sehenswerte Kurskapriolen. Startete die Batteriehersteller-Aktie im Bereich von 119 Euro ins Jahr, so vollzog sie bis Ende Januar einen sehr kurzfristigen Kurssprung auf ihr historisches Hoch bei 181,30 Euro, das allerdings nur von kurzem Bestand war. Bis zum 12.3.21 stürzte die Aktie bisweilen auf 105 Euro ab, um danach wieder den Weg nach oben anzutreten.

Nach der Veröffentlichung der starken Wachstums- und Gewinnzahlen und der Bestätigung des Ausblicks legte die Aktie im frühen Handel des 31.3.31 einen Kurssprung von bis zu 7 Prozent hin. Bei der Erstellung dieses Szenarios notierte die Aktie immerhin noch mit 4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss im Plus. Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Aktie ihren aktuellen Schwung für einen Anstieg auf bis zu 145 Euro (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 18.2.21) nutzen wird, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.