NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Atos nach Fehlern in der Rechnungslegung von US-Einheiten des IT-Dienstleisters auf "Neutral" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Das in Aussicht gestellte stärkere Wachstum könne damit in weitere Ferne rücken, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schon mit der avisierten Übernahme von DXC Technology in den USA hätten die Franzosen dem Wachstumsziel aus Sicht der Anleger eine Delle verpasst./bek/la

