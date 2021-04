DAX - Trendkanalbegrenzung im Fokus

Nachdem der DAX am Donnerstag bei 15.107 Punkten aus dem Handel gegangen war, notiert der Index im frühen Handel im Bereich von 15.250 Punkten. Und nimmt damit Kurs auf die obere Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals im Bereich von 15.300 bis 15.350 Punkten.

Der DAX ist total überkauft und hat auf der Unterseite zwei nahe offene Gaps, das tiefere Gap bei 14.621 Punkten. Gaps werden in der Regel schnell wieder geschlossen. Aber aktuell geht es im DAX fast täglich per Gap-up nach oben. Nach einer Übertreibung folgt in der Regel auch wieder eine stärkere Korrektur.