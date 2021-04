Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse vergleicht die monatlichen Kosten der

Angesichts steigender Immobilienpreise stehen viele Deutsche vor der Frage:Lohnt sich der Immobilienkauf noch oder ist Mieten aktuell sinnvoller? Eineimmowelt Analyse zeigt, wie groß die Unterschiede bei der monatlichen Belastungbei der Miete und der Tilgungsrate beim Immobilienkauf in 75 deutschenGroßstädten sind. Demnach ist in 51 Städten die finanzielle Belastung beimWohnen zur Miete niedriger als beim Immobilienkauf. In 35 Städten liegen sogarmehr als 100 Euro dazwischen. Dennoch kann der Wechsel in die eigenen vier Wändevor allem mit Blick auf die Altersvorsorge und Mietfreiheit sinnvoll sein.Für die Analyse wurden die monatlichen Raten auf Grundlage der Angebotspreise(Miete und Kauf) für eine familientaugliche Wohnung zwischen 80 und 120Quadratmetern berechnet. Zudem wurde bei der Tilgungsrate eine100-Prozent-Finanzierung mit einer Laufzeit von 15 Jahren mit einem Zinssatz von1,6 Prozent und einer anfänglichen Tilgungsrate von 2,0 Prozent angenommen.Mieten bis zu 660 Euro günstigerBesonders in den beliebten Großstädten haben sich die Kaufpreise so weit von denMieten entfernt, dass für viele Familien der Immobilienkauf nicht mehrrealisierbar ist - trotz niedriger Zinsen bei kurzer Darlehensdauer. In Münchenist die Differenz bei der monatlichen Belastung am größten. Die Tilgungsrate ist660 Euro höher als die Miete. Eine Wohnung kostet im Median 1.740 Euro Miete,die Annuität liegt indes bei 2.400 Euro. Bei mittleren Kaufpreisen von 800.000Euro plus Kaufnebenkosten kann der Immobilienerwerb somit nur noch im Einzelfallunter finanziellen Aspekten sinnvoll sein. Hinzu kommt, dass nach den 15 JahrenDarlehenslaufzeit eine große Restschuld wartet - im Fall von München rund530.000 Euro. Ob die Konditionen für Darlehen bis dahin noch so gut wie aktuellsind, ist nicht sicher.Doch nicht nur in München haben die steigenden Kaufpreise zu großenUnterschieden geführt: In Hamburg leben Mieter 440 Euro günstiger, in Frankfurt420 Euro. Auch in kleineren Städten müssen Käufer mit einer hohen Monatsrate