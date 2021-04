NEW YORK (dpa-AFX) - Uneinheitlich dürften sich am Donnerstag die US-Börsen präsentieren. Während der Aufwärtsdrang des Dow Jones Industrial erlahmt, werden an der technologielastiegen Nasdaq-Börse Gewinne erwartet. Vorbörslich gesucht waren Aktien von Apple , Facebook und Microsoft sowie der Chip-Werte Micron und AMD . Der Nasdaq 100 Index wurde gut eine Stunde vor dem Start vom Broker IG um 0,73 Prozent höher auf 13 716 Punkte taxiert.

Der Dow hatte zum Wochenbeginn ein Rekordhoch erreicht, seitdem verharrt der Leitindex aber unter dieser Höchstmarke. Zuletzt wurde der Index mit 30 Schwergewichten unverändert zum Schlusskurs am Mittwoch indiziert.