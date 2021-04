DATRON AG: Beendigung Aktienrückkauf

Mühltal, den 13. April 2021, der Vorstand der DATRON AG (WKN A0V9LA; ISIN: DE000A0V9LA7), Anbieter von innovativen High-Speed CNC Fräsmaschinen, Dentalfräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt, hat am 15. März 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 50.000 Aktien der Gesellschaft (dies entspricht bis zu 1,25 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft) im Wege eines freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots zu einem Angebotspreis von EUR 9,30 je Stückaktie zurückzukaufen. Die Annahmefrist endete am 08. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ).

Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms wurden der DATRON AG bis zum Ende der Annahmefrist 251.965 Aktien zum Rückkauf angedient. Das Angebot der DATRON AG bezog sich auf einen Rückerwerb von insgesamt bis zu 50.000 Aktien. Da die Gesamtzahl der angedienten Aktien diese Maximalanzahl überschreitet, konnten die Angebote nicht vollständig angenommen werden. Die Annahmeerklärungen werden (gem. Ziffer 3.5 des veröffentlichten Aktienrückkaufangebotes) verhältnismäßig, d. h. im Verhältnis der Anzahl der maximal nach diesem Angebot zu erwerbenden Aktien, also 50.000 Aktien, zur Anzahl der insgesamt zum Rückkauf von den Aktionären der DATRON AG eingereichten Aktien, berücksichtigt. Die Gesellschaft erwirbt in diesem Fall von jedem Aktionär die verhältnismäßige Anzahl der von ihm jeweils angedienten Aktien. Diese Annahmequote beträgt ca. 19,84%.

Die DATRON AG hat damit im Rahmen des Aktienrückkaufangebotes insgesamt 50.000 Aktien erworben. Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von 1,25%.

Zu den weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots siehe die Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft (www.datron.de) im Bereich "Investor Relations - Aktienrückkauf - Aktienrückkauf 2021".