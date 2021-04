Barrick Gold erfüllt die Produktionserwartungen - mehr aber auch nicht.

Barrick Gold (WKN 870450), einer der größten Goldproduzenten der Welt, geht davon aus, nachdem die vorläufigen Produktionszahlen zum ersten Quartal nun vorliegen, die Prognosen für das Gesamtjahr 2021 erfüllen zu können.

Wie der kanadische Konzern bekanntgab, förderte man in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 1,10 Mio. Unzen Gold und 93 Mio. Pfund Kupfer, was in etwa den Erwartungen entsprach. Bereits im Vorfeld war Barrick davon ausgegangen, dass die Zahlen unter jenen des vierten Quartals 2020 liegen würden.