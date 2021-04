An der Wall Street läuft schon seit einigen Wochen eine Art "Flucht in die Sicherheit" - einige Blasen sind bereits, fast unbemerkt, geplatzt!

An der Wall Street läuft schon seit einigen Wochen eine Art "Flucht in die Sicherheit" - einige Blasen sind bereits, fast unbemerkt, geplatzt! So zum Beispiel der Abverkauf bei SPACs (Börsenmäntel) oder die schwache Performance von IPOs. Das alles zeigt, dass schon Luft aus den größten Exzessen der derzeitigen Spekulations-Blase entwichen ist, aber das wird noch durch die wochenlange Rally an der Wall Street übertüncht. Im Hintergrund aber läuft offenkundig eine Flucht in Qualität - und dieser Trend dürfte weiter gehen, sprich Unternehmen mit guter Bilanz besser laufen als Unternehmen mit schlechter Bilanz. Ist der Abverkauf bei Bitocin der Auftakt für die Korrektur der Aktienmärkte gewesen?

