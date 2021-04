In absoluten Zahlen ausgedrückt heißt das für die Deutsche Bank Folgendes: Im ersten Quartal 2021 hat der Gewinn so stark zugelegt, wie seit sieben Jahren nicht mehr. Der Nettogewinn legte auf 1,0 Mrd. Euro zu, was deutlich über der Analystenerwartungen von 670 Mio. Euro lag. Beim Vorsteuergewinn liefen sogar 1,59 Mrd. Euro an, während Beobachter nur mit 989 Mio. Euro gerechnet hatten. Die Konzernerträge stiegen im selben Zeitraum um 14 Prozent auf 7,2 Mrd. Euro, was ebenfalls deutlich über den Erwartungen lag.

Unter technischen Aspekten konnte ein ganz wichtiger Unterstützungsbereich aus den letzten Jahren zwischen 9,70 und 10,00 Euro verteidigt werden, auch wurde der kurzfristige seit Anfang März bestehende Abwärtstrend mit dem heutigen Kurssprung überwunden. Auf Sicht der nächsten Monate könnte dies ein starkes Long-Signal bedeuten und sich entsprechend für ein Investment anbieten.