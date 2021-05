Ein eher verhaltener Tanz in den Mai mit bekannter DAX-Range startet. Welche Marken zeichnen sich aus der Chartanalyse für das Trading ab? Dort könnte erneut Volatilität aufkommen.

In dieser Handelswoche war vorrangig die Widerstandszone um 15.300 bis 15.330 Punkte der Dreh- und Angelpunkt im Markt. Nur drei Punkte darunter begann die Handelswoche, schloss nahezu unverändert dort, kam am Dienstag nicht über diese Schwelle hinaus, probte den Ausbruch am Mittwoch und fiel am Donnerstag dann ab 15.329 Punkten etwas stärker zurück. Die ersten vier Handelstage der Woche zeigen diesen Bereich deutlich auf: