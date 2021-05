Die Wall Street wartet heute auf die US-Arbeitsmarktdaten, und "strickt" schon daran, dass - egal wie die Zahlen ausfallen - die Lesart bullisch ausfallen wird! Sind die Zahlen schlechter, dann ist das gut, weil die Fed

Die Wall Street wartet heute auf die US-Arbeitsmarktdaten, und "strickt" schon daran, dass - egal wie die Zahlen ausfallen - die Lesart bullisch ausfallen wird! Sind die Zahlen schlechter, dann ist das gut, weil die Fed doch nicht so schnell auf die Bremse tritt. Sind die Zahlen dagegen gut, freut sich die Wall Street auch, weil es ja der Wirtschaft so gut geht und die Fed doch versichert hat, weiter die Füsse still zu halten. War das der Grund, warum die Wall Street gestern im späten Handel so stark nach oben gelaufen ist? Die Märkte wissen: die Fed sitzt in der Falle! Die US-Notenbank weiß, dass sie Blasen erzeugt - aber platzen diese Blasen, dann ist das schlecht für die Wirtschaft..

Hinweis aus Video zu Artikel über Inflation/Hyperinflation:

