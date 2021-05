NEW YORK/PARIS (dpa-AFX) - Erst zur regulären Index-Überprüfung im September erwarten Index-Experten wieder ein Stühlerücken im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 und dem Stoxx Europe 50 . Dann aber könnte mit der Deutschen Post das zehnte deutsche Unternehmen in den letztgenannten, währungsgemischten Index einziehen. Im Zuge der außerordentlichen Überprüfung im Juni dürfte indes alles beim Alten bleiben, erwarten sowohl die Index-Experten von Societe Generale (SogGen) als auch JPMorgan-Analyst Pankaj Gupta laut am Montag veröffentlichten Studien.

Im September jedoch wird von den Analysten beider Banken die Rückkehr der spanischen Bank BBVA in den EuroStoxx 50 für gut möglich gehalten. Außerdem könnten ihnen zufolge der Autobauer Stellantis , der aus der Fusion zwischen Fiat Chrysler und der französischen PSA entstand, aufgenommen werden sowie der französische Zementhersteller Saint-Gobain .