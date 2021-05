Der Dow Jones feiert heute seinen 125.Geburtstag: am 26.Mai begann Charles Dow mit der Berechnung des Dow Industrials Average, der vielen Medien als Leitindex gilt. Aber die Berechnungs-Methode des Dow Jones wirkt doch s

Der Dow Jones feiert heute seinen 125.Geburtstag: am 26.Mai begann Charles Dow mit der Berechnung des Dow Industrials Average, der vielen Medien als Leitindex gilt. Aber die Berechnungs-Methode des Dow Jones wirkt doch sehr antiquiert: eine Aktie die 200 Dollar kostet ist doppelt so stark gewichtet wie eine Aktie die 100 Dollar kostet - auch wenn deren Marktkapitalisierung vielleicht deutlich geringer ist als bei der optisch günstigeren Aktie. So ist etwa United Health ca. 3,5fach stärker gewichtet als Apple, das aber mehr eine mehr als fünffach höhere Marktkapitalisierung hat als United Health. Heute die Wall Street leicht positiv - wieder unter dünnsten Handelsvolumina..

Das Video "Dow Jones: Ein seltsamer Index hat 125. Geburtstag!" sehen Sie hier..