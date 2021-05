goldinvest.de Excellon und Centerra beginnen mit Bohrungen auf Oakley in Idaho Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 28.05.2021, 07:57 | 86 | 0 28.05.2021, 07:57 | Auch auf dem Oakley-Projekt drehen sich die Bohrer. Excellon und Partner Centerra machen Tempo. Auch auf dem Oakley-Projekt drehen sich die Bohrer. Excellon und Partner Centerra machen Tempo. Zusammen mit Centerra (U.S.) Inc. beginnt Excellon Resources (TSX:EXN, EXN.WT; NYSE:EXN; FRA:E4X2) derzeit ein 2.800 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm auf dem Oakley-Goldprojekt in Idaho. Centerra hat die Option, eine Beteiligung von bis zu 70% am Projekt zu erwerben, indem es unter anderem vor Mai 2026 bis zu 7 Millionen USD an Explorationsausgaben auf dem Projekt tätigt. Gemäß der Optionsvereinbarung ist Centerra der Betreiber des Projekts und Excellon der Projektmanager. Alle Ausgaben werden derzeit von Centerra finanziert. Ben Pullinger, SVP Geology & Corporate Development vergleicht Oakley mit dem Black Pine-Projekt von Liberty Gold, 70 Kilometer weiter östlich. Bei Oakley handele es sich um ein epithermales Goldprojekt mit geringer Sulfidierung und dem Potenzial für eine Carlin-artige Mineralisierung in der Tiefe, so Pullinger. „Im Laufe des letzten Jahres haben wir das Projekt gemeinsam mit Centerra vorangetrieben, indem wir gemeinsam hochwertige Ziele erschlossen haben. Das aktuelle Bohrprogramm verspricht, eine Reihe dieser Ziele in den kommenden Monaten zu testen und ergänzt unsere starke Explorationspipeline für 2021“, sagte Pullinger.

Abbildung 1: Das Projekt Oakley umfasst insgesamt 2.833 Hektar und liegt 21 Kilometer südlich von Oakley, Idaho. Cold Creek befindet sich am nördlichen Ende der Claim-Blöcke und flankiert die nordöstliche Seite des South Middle Mountain. Das Projekt beherbergt eine niedrig sulfidierte, epithermale Mineralisierung. Die darunter liegenden paläozoischen Sedimenteinheiten haben das Potenzial, eine epithermale Mineralisierung im Carlin-Stil zu beherbergen. Die Cold Creek-Claims erstrecken sich über etwa 14 Quadratkilometer entlang eines strukturell komplexen Nord-Süd-Tals mit angrenzenden Verwerfungen, das mindestens drei aussichtsreiche geologische Zonen entlang des westlichen und östlichen Randes geschaffen hat. Das aktuelle Bohrprogramm wird Ziele innerhalb dieser Zonen wie folgt testen: Östlicher Rand Ein historisch nicht bebohrtes Gebiet mit aufnahmefähigen Einheiten mit Gold-im-Boden-Anomalien über oberflächennahem Grundgestein. Die Ziele wurden durch geochemische Oberflächenuntersuchungen und induzierte Polarisationsuntersuchungen generiert. Begrenzter Block Dieses Gebiet wird von großen Strukturen im Osten und Westen begrenzt und hat eine Goldmineralisierung an der Oberfläche und im Untergrund nachgewiesen. Reverse-Circulation-Bohrungen ("RC") aus den späten 1980er-Jahren ergaben anomale Gehalte, die nicht weiter verfolgt wurden. Jüngere Arbeiten ergaben anomale Goldgehalte in Boden- und Gesteinsproben sowie beckenweite Anomalien der Widerstandsfähigkeit und Wiederaufladbarkeit. Das Programm ist darauf ausgelegt, geophysikalische Anomalien zu testen und die identifizierten Goldvorkommen an der Oberfläche weiter zu verfolgen. Westlicher Rand



Ein historisch untererforschtes Gebiet mit struktureller Komplexität und hydrothermalem Material an der Oberfläche. RC-Bohrungen aus den späten 1980er Jahren durchschnitten 18,3 Meter mit einem Gehalt von 0,46 g/t Gold an der Oberfläche. Bei neueren Arbeiten wurden Goldanomalien im Boden identifiziert, die mit einer Anomalie der Wiederaufladbarkeit aus IP-Vermessungen übereinstimmen. Über Excellon Excellon verfügt über eine Pipeline von Edelmetallprojekten über sämtliche Entwicklungsstadien hinweg. Zum Portfolio gehören: Platosa, Mexikos hochgradigste Silbermine seit Beginn der Produktion im Jahr 2005; Kilgore, ein hochwertiges Golderschließungsprojekt in Idaho mit beträchtlichem Wachstums- und Entdeckungspotenzial und eine Option auf Silver City, ein hochgradiges epithermales Silbergebiet nahe Freiberg in Sachsen, Deutschland.











