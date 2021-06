Die Aktie der Deutschen Bank gab in den letzten Handelswochen eine beeindruckende Vorstellung und legte hierbei durchaus beachtliche Comeback-Qualitäten an Tag.

Die Aktie der Deutschen Bank gab in den letzten Handelswochen eine beeindruckende Vorstellung und legte hierbei durchaus beachtliche Comeback-Qualitäten an Tag. Nun steht dem Wert allerdings eine formidable Bewährungsprobe ins Haus. Gelingt der Befreiungsschlag?

Rückblick. Bereits unsere letzte Kommentierung am 18.05. überschrieben wir mit „Aktie macht weiter Dampf“. Darin hieß es unter anderem „[…]Die Aktie verhielt sich in den letzten Wochen nahezu mustergültig. Nachdem ein erster Ausbruchsversuch über die Marke von 10,0 Euro im Bereich von 11+ Euro ins Stocken geriet, drehte die Aktie noch einmal kurz nach unten ab und testete hierbei das Ausbruchsniveau (10,0 Euro). In dieser Phase war es entscheidend, dass der Wert die 10,0 Euro im Großen und Ganzen verteidigen konnte und sich anschließend wieder gen Norden orientierte. Aktuell hat die Aktie den massiven Widerstandsbereich von 12,0 / 12,5 Euro vor der Brust. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 12,5 Euro käme einem kleinen Befreiungsschlag gleich. Mit Rücksetzern muss gerechnet werden. Solange sich diese jedoch oberhalb von 10,0 Euro abspielen, ist alles im grünen Bereich.“



In den letzten Handelstagen baute die Aktie weiter Druck auf und attackierte den Widerstandsbereich 12,0 / 12,5 Euro. Getragen wird die Aktie der Deutschen Bank gegenwärtig von einem robusten Umfeld. Die Chancen auf einen erfolgreichen Ausbruch stehen demnach so schlecht nicht.

Dass die Aktie offenkundig noch nicht „fertig ist“ mit ihrer Aufwärtsbewegung verdeutlicht unserer Einschätzung nach auch der Umstand, dass Rücksetzer zuletzt eng begrenzt blieben. Das Momentum scheint weiterhin intakt zu sein.

Kurzum. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei – die Deutsche Bank muss über die 12,5 Euro, um sich den Weg auf der Oberseite freizukämpfen. Im oberen 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis zeichnet sich mit dem Bereich von 14,0 Euro ein potentielles Bewegungsziel ab. Etwaige Rücksetzer sollten sich weiterhin oberhalb von 10,0 Euro abspielen, anderenfalls müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.