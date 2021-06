Weitere Rekord im DAX standen auf dem Programm. Damit startet der Juni für Anleger sonnig. Wo könnten erste Gewitterwolken im Chartbild aufziehen?

Der Montag stand im DAX fast für einen Brückentag verankert, da es an der Wall Street keinen Handel gab. Mit dem Memorial Day wurde ein US-Feiertag begangen, der den DAX ruhig aus dem Mai gleiten ließ. Damit schloss der Kalendermonat letztlich im Gewinn und ohne den "Schrecken" eines "sell in may" für Anleger.

Entsprechend euphorisch startete der Juni. Direkt am ersten Handelstag des neuen Monats arbeitete sich der DAX zum bisherigen Allzeithoch und übertraf dieses um mehr als 100 Punkte. Mit 15.685 Zählern wurde am Dienstag ein neuer Rekord etabliert, der bis Freitag die Messlatte für den Index auf der Oberseite darstellte.

Einige kleinere Korrekturen im Wochenverlauf und der abwartende Blick auf den US-Arbeitsmarkt skizzierten das weitere Geschehen in dieser Woche. Dabei wurde recht genau der Spagat zwischen Wirtschaftserholung und gemäßigtem Wachstum getroffen, den die Aktienmärkte für das weitere Wachstum benötigen. Die dabei aufkeimende Zinsdiskussion, welche bei zu starker Wirtschaftsleistung negativ für viele Unternehmen wäre, konnte damit erst einmal wieder verschoben werden.

In Summe legte der DAX in diesem Umfeld jeden Tag im Juni zu, markierte damit jeweils ein neues Rekordhoch auf Schlusskursbasis und mit 15.705 Punkten am Freitag sogar ein weiteres Allzeithoch im Tagesverlauf. Das war fast schon typisch, denn auch in den letzten Handelswochen war die zweite Wochenhälfte immer die "Stärkere":

Damit ist die "Chance auf Ausbruch" aus der letzten Wochenanalyse zur Realtität geworden (Rückblick):

Die Volatilität ging innerhalb dieser Handelswoche deutlich zurück, wie auch das Handelsvolumen. Denn in einigen Bundesländern gab es am Donnerstag mit "Fronleichnam" einen Feiertag.

So skizzierten sich die einzelnen Handelstage im Juni bisher:

Das GAP zum "Memorial Day" und dem Monatsabschluss Mai, sozusagen dem letzten Minustag im DAX, ist weiterhin geöffnet. Diesen Fakt behalten wir erst einmal im Hinterkopf, bis sich der Markt diesem Bereich wieder annähert:

Mittelfristig kann man dem Deutschen Aktienindex damit eine gelungene Fortsetzung der jüngsten Aufwärtstendenz bescheinigen. Als Trendkanal im Stundenchart ist dies optisch sehr schön anzusehen:

Höhere Verlaufstiefs und neue Rekorde auf der Oberseite umranden dieses Geschehen, in dem es natürlich auch immer wieder Chancen auf einen Konsolidierungs-Trade gab. Ehemalige Hochs werden immer wieder angelaufen und als Re-Test auch von der Oberseite her in Augenschein genommen. Dies könnte für die neue Woche ebenfalls das bestimmende Muster werden: