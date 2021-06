Mkango schafft mit Polens Marktführer in der Düngemittel- und Chemiebranche Grupa Azoty Pulawy europäischen Handelsplatz für seltene Erden in Polen

LONDON (Vereinigtes Königreich) und VANCOUVER, British Columbia (Kanada), June 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mkango Resources Ltd. (AIM/TSX-V: MKA) (das „Unternehmen“ oder „Mkango“) freut sich bekannt zu geben, dass Mkango und Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Pulawy“ S.A. („Grupa Azoty PULAWY“) (zusammen die „Vertragsparteien“) vereinbart haben, gemeinsam auf die Entwicklung einer Trennanlage für seltene Erden (die „Anlage“) in Polen hinzuarbeiten.

Grupa Azoty PULAWY (Warschauer Börse: ZAP) gehört zur Grupa Azoty Group, dem zweitgrößten Hersteller von Stickstoff- und Verbunddüngern in der Europäischen Union, der gleichzeitig ein bedeutender Chemieproduzent ist. Die Produkte des Konzerns werden in über 20 Länder weltweit exportiert, in Europa, Amerika und Asien.

Die Vertragsparteien haben einen exklusiven Mietoptionsvertrag für einen Standort neben dem großen Düngemittel- und Chemiekomplex von Grupa Azoty PULAWY in Pulawy, Polen, unterzeichnet, der eine hervorragende Infrastruktur, Zugang zu Reagenzien und Betriebsmitteln vor Ort sowie ein attraktives Betriebsumfeld bietet, was basierend auf bisherigen Rahmenuntersuchungen eine sehr wettbewerbsfähige Betriebskostenposition für die Anlage ergibt.

Der Standort befindet sich in einer polnischen Sonderwirtschaftszone und bietet einen hervorragenden Zugang zu europäischen und internationalen Märkten. Die Produktion aus der Anlage wird die Versorgungssicherheit Europas für seltene Erden stärken, die in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und anderen umweltfreundlichen Technologien und strategischen Anwendungen eingesetzt werden, und sich an europäischen Initiativen zur Schaffung robusterer, diversifizierterer Lieferketten ausrichten.

Die Entwicklung der Anlage wird der Mkango-Gruppe voraussichtlich erhebliche Vorteile bringen:

Produkte mit höherer Wertschöpfung und höheren Gewinnspannen – mit einem Ziel von 2.000 Tonnen abgetrennten Neodym(Nd)/Praseodym(Pr)-Oxiden pro Jahr und 50 Tonnen Dysprosium(Dy)- und Terbium(Tb)-Oxiden pro Jahr in einem mit schweren seltenen Erden angereicherten Carbonat

stärkere Integration – die Anlagenentwicklung wird vollständig durch nachhaltiges, gereinigtes gemischtes Seltenerdcarbonat aus Mkangos Songwe-Hill-Betrieb unterstützt, wobei andere Synergien evaluiert werden

erhöhte Marketingflexibilität mit einem breiteren Spektrum potenzieller Kunden – zukünftige Möglichkeiten zur Herstellung und Vermarktung abgetrennter schwerer seltener Erden

Katalysator für regionales Wachstum und den ökologischen Wandel – Potenzial für weitere nachgelagerte Entwicklungen und verwandte Unternehmen, einschließlich erneuerbarer Energien, die zusätzliche Arbeitsplätze in der Region schaffen

Die Zusammenarbeit mit Finanzinstituten ist im Gange, um die Entwicklung zu beschleunigen, und zusätzliche strategische Partnerschaften, nachgelagerte Entwicklungen und Marketingmöglichkeiten werden evaluiert.