Das SDAX-Unternehemn gab heute den Erwerb von zwei Büroimmobilien im Rahmen einer Off-Market-Transaktion in München bekannt. Und man eght in die Vollen: Gesamtinvestitionskosten betragen insgesamt rund 635 Mio EUR. Mit dem Kauf tätig DIC Asset das bisher größte Investment des Unternehmens in der bayerischen Hauptstadt. Das kleinere Objekt für den EIGENBESTAND: Das vollvermietete Multi-Tenant-Objekt „Campus C“ wurde für rund 66 Mio EUR. Und die Landmark-Immobilie – möglciherwiese nach einer geplanten Aufwertung – zur Veräusserung/“Weiterreichung“ an Institutionelle: Der „Uptown Tower“ ist ein 37-geschossiges Bürogebäude mit einer Gesamthöhe von 146 Metern, einer Mietfläche von rund 52.300 qm und wurde 2004 fertiggestellt.

„Zwei der prägenden Immobilien der Stadt München wurden von uns angekauft. Mit diesem Ankauf zeigen wir, wie gut wir im Markt vernetzt sind. Wenn solche Top-Immobilien auf den Markt kommen, dann sind wir erfolgreich dabei und schaffen Werte für unsere Investoren und für uns“, sagt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.

„Zudem sind wir mit diesen beiden Immobilien nun noch stärker auf dem Markt in München vertreten. Wir erleben hier einen stetigen Zuzug von Unternehmen und eine weiter steigende Nachfrage nach modernen und flexiblen Büroräumen. Die können wir nun bieten. Und wir werden die Attraktivität der Immobilien noch weiter ausbauen, indem wir sie fit machen für die Green-Building-Zertifizierung. Mit der uns eigenen ,dynamic performance‘ schaffen wir also Mehrwert für die Stadt, die Menschen dort und für unsere Geschäftspartner.“