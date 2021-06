JEFFERIES belässt ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Peter Welford

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 330

Kursziel alt: 330

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 330 Franken belassen. Die Zulassung des Alzheimer-Medikaments Aducanumab vom US-Hersteller Biogen könne zu einem guten Omen für das neurologische Portfolio des Schweizer Pharmakonzerns werden, da sie auf Basis stellvertretender Endpunkte getroffen worden sei, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bedeutung dessen für andere Alzheimer-Studien sei groß./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / 13:51 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2021 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.