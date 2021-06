Corsearch und Incopro schließen sich zusammen, um ein saubereres Internet und eine bessere Gesellschaft zu unterstützen

- Da eCommerce und digitale Inhalte boomen, werden Corsearch und Incopro ein globales Team bilden, das in der Lage ist, das Vertrauen gegen Fälschungen, Markenmissbrauch und Piraterie wiederherzustellen

Das dramatische Wachstum von eCommerce und digitalem Medienkonsum bedeutet, dass Unternehmen und Verbraucher heute mehr denn je auf das Internet angewiesen sind. Neben den Chancen, die die globalen Märkte bieten, gibt es jedoch auch immer häufiger Bedrohungen durch Fälschungen, grauen Handel, Markenmissbrauch und Online-Piraterie. Mehr denn je kommt es auf Markenschutzlösungen an, die fortschrittliche Technologien nutzen, um Markenrisiken zu reduzieren und das Wohl der Verbraucher zu schützen.

Von Großkonzernen bis hin zu kleinen und mittelständischen Unternehmen benötigen IP-Eigentümer eine umfassende Markenschutzlösung, die auf einem globalen Netzwerk aus Technologie, Daten und Fachwissen aufbaut. Corsearch ist ein vertrauenswürdiger Name für Marken, die innovative, fachkundige Unterstützung gegen Umsatzeinbußen und Reputationsschäden durch IP-Missbrauch benötigen. Die Aufnahme des Incopro-Teams in sein weltweites Netzwerk von Analysten, Entwicklern und Ermittlern stellt sicher, dass Corsearch seine Wirksamkeit gegen Markenerosion in jedem Markt weiter verstärkt.

Tobi Hartmann, CEO von Corsearch, sagte: „Seit Jahren sind wir nicht nur von den zukunftsweisenden Technologien und der globalen Ausrichtung von Incopro beeindruckt, sondern auch von ihrem Engagement für das Prinzip, das Vertrauen in den digitalen Handel wiederherzustellen. In der Vergangenheit hat Incopro seine Markenkunden eingeladen, sich ‚einer größeren Bande' gegen Fälschungen und IP-Missbrauch anzuschließen - wir freuen uns sehr, dass sie sich bereit erklärt haben, sich dem globalen Team von Corsearch anzuschließen, während wir uns gemeinsam für ein saubereres Internet und eine bessere Gesellschaft einsetzen."