State Street gründet neuen Geschäftsbereich für digitale Finanzen

Die State Street Corporation (NYSE: STT) gab heute die Gründung eines neuen Geschäftsbereichs bekannt, dessen Fokus auf dem rasanten Wandel der Branche hin zum digitalen Finanzwesen liegt. Geleitet wird der neue Geschäftsbereich State Street Digital von Nadine Chakar, ihres Zeichens Executive Vice President und Branchenveteranin mit dreißig Jahren Erfahrung. Chakar ist Lou Maiuri, Chief Operating Officer der State Street Corporation, unterstellt.

„Die Finanzbranche befindet sich derzeit im Wandel hin zu einer digitalen Wirtschaft, und wir sehen digitale Assets als eine der wichtigsten Triebkräfte, die unsere Branche in den nächsten fünf Jahren verändern werden“, so Ron O’Hanley, Chairman und Chief Executive Officer der State Street Corporation. „Digitale Assets werden in rasantem Tempo in das bestehenden Rahmenwerk der Finanzdienstleistungsbranche integriert, und es ist entscheidend, dass wir über die notwendigen Werkzeuge verfügen, um unseren Kunden Lösungen sowohl für ihre traditionellen als auch für ihre zunehmenden digitalen Investitionsanforderungen zu bieten.“