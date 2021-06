Schlumberger New Energy und Panasonic Energy of North America geben strategische Zusammenarbeit bei einem neuen Lithium-Produktionsprozess in Batteriequalität bekannt

Schlumberger New Energy und Panasonic Energy of North America, ein Geschäftsbereich der Panasonic Corporation of North America, gaben heute bekannt, dass sie eine Kooperationsvereinbarung zur Validierung und Optimierung des innovativen und nachhaltigen Lithiumgewinnungs- und -produktionsprozesses abgeschlossen haben, der von Schlumberger New Energy in seiner Neolith Energy-Pilotanlage in Nevada verwendet wird. Diese Zusammenarbeit ebnet den Weg für verbesserte Lithium-Produktionslösungen, die dazu beitragen werden, den erwarteten Anstieg der Nachfrage nach Lithium zu decken, während der Markt für Elektrofahrzeuge (EV) weltweit an Fahrt gewinnt.

Der nachhaltige Ansatz von Neolith Energy verwendet einen differenzierten direkten Lithiumextraktionsprozess (DLE), um hochreines Lithiummaterial in Batteriequalität herzustellen und gleichzeitig die Produktionszeit von über einem Jahr auf Wochen zu reduzieren. Das einzigartige Verfahren steht in scharfem Kontrast zu herkömmlichen Verdunstungsmethoden zur Gewinnung von Lithium mit einem deutlich reduzierten Grundwasser- und physischen Fußabdruck. Panasonic wird seine Anleitung zur Validierung und Optimierung des Lithiummaterials für den batterietauglichen Verbrauch bereitstellen. Die Pilotanlage befindet sich in Clayton Valley, Nevada, nur 200 Meilen von Panasonics groß angelegtem Produktionsbetrieb für fortschrittliche Batterien, Panasonic Energy of North America, in Sparks, Nevada entfernt.

Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter von Lithium-Ionen-Batterien verfügt Panasonic über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei Innovationen und fortschrittlichen Produkten und Lösungen, die die Automobilindustrie antreiben. Die Nachfrage nach Lithium in Batteriequalität wird in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich exponentiell wachsen. Da Elektrofahrzeuge in hohem Maße auf Lithium-Ionen-Akkus angewiesen sind, ist eine nachhaltige und effiziente Lithiumproduktion zu einem wichtigen Faktor für Regionen, Branchen und Technologieunternehmen sowie für Batterie- und große Automobilhersteller geworden. Während die Lithiumindustrie voraussichtlich große Investitionen anziehen wird, wird die Zeit bis zur ersten Lithiumproduktion für neue Entwicklungsprojekte und Regionen entscheidend für die Branche sein, um den Nachfrageschub zu decken.